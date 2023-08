Si avvicina la celebrazione a Castelverde del santo patrono Archelao con importanti celebrazioni in parrocchia. Il primo settembre, in occasione degli 80 anni della scomparsa di monsignor Gardinali, arciprete, per quarantotto anni di Castagnino Secco e fondatore dell’Opera Pia SS. Redentore; con una celebrazione presieduta dal vescovo emerito monsignor Dante Lafranconi verranno traslati i resti attualmente nel cimitero di Castelverde nella chiesa parrocchiale. Sabato 2 settembre, invece, si terrà “la notte del pellegrino” un’esperienza di cammino e preghiera lungo le strade delle cinque parrocchie dell’unità pastorale, infine domenica alle 18 Santa Messa e processione con la banda di Trigolo a cui seguirà la cena in oratorio.

