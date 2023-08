Regione Lombardia ha emesso un nuovo bollettino di allerta arancione sul nostro territorio per rischio di precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, dal pomeriggio di oggi sino al prossimo aggiornamento.

Sulla Lombardia per tutta la giornata di oggi, domenica 27 agosto, sono infatti previste precipitazioni da moderate a forti diffuse ed intermittenti, con accentuazioni a carattere temporalesco lungo le direttrici Sud-Nord. Vi saranno accumuli più consistenti sui rilievi occidentali, con possibilità di picchi molto abbondanti dovuti a sovrapposizione di rovesci temporaleschi.

Per la giornata di domani, lunedì 28 agosto, è atteso il transito verso Est della parte fredda del sistema perturbato. Precipitazioni da moderate a forti saranno possibili su tutta la regione ma con distribuzione irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini. Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti, con intensificazioni sui settori meridionali e generale calo delle temperature.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani, 28 agosto, i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.

Permane pertanto lo stato di pre-allerta di Polizia Locale, AEM S.p.A. e Padania Acque S.p.A. in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari.

Gli Uffici comunali della Protezione Civile tengono monitorato in modo costante l’evolversi della situazione.

