La Giunta Comunale di Castelvetro ha approvato oggi il progetto esecutivo del primo lotto dell’intervento di recupero delle ex scuole di Croce, nell’ambito del bando regionale “Rigenerazione Urbana 2021”. Il progetto, attraverso importanti opere di adeguamento sismico, di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, prevede la realizzazione della nuova biblioteca, di sale polifunzionali e di una sala musica, oltre alla riqualificazione dell’area esterna con parcheggi e aree di aggregazione all’aperto. Prossimo passo la pubblicazione del bando di gara e si arriverà ad aggiudicare i lavori. “Possiamo dire che siamo orgogliosi del lavoro svolto fino ad ora, anche con la partecipazione dei nostri cittadini e che vogliamo presto vedere il centro di Croce di nuovo vissuto dai nostri ragazzi e dalle famiglie” scrive il gruppo consigliare Castelvetro Per te in una nota.fband

