Sono stati numerosi i controlli effettuati nell’ultimo weekend nel capoluogo da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, con una denuncia e il contestuale ritiro di una patente di guida. Le pattuglie hanno intensificato i controlli nel centro cittadino, nelle aree verdi, nelle più importanti vie di comunicazione della città e nei luoghi di ritrovo dei giovani, con attività mirate a garantire la sicurezza delle persone che frequentano tali luoghi.

In particolare, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, la notte del 25 agosto scorso, verso le 2, in piazza Cadorna, hanno fermato un’auto condotta da un cittadino italiano di 48 anni, residente in Trentino Alto Adige, che aveva un’andatura irregolare. Durante le fasi di identificazione i militari hanno notato il suo evidente stato di alterazione incompatibile con la guida di un veicolo. Sottoposto all’alcoltest, lo strumento di misurazione ha evidenziato un valore di oltre 0,90 g/l, quasi il doppio del consentito. Per l’uomo la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida, mentre l’auto è stata affidata a persona in grado di guidare.

