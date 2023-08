Nel corso dei servizi di controllo del territorio i militari delle Stazioni di Soresina e Robecco d’Oglio hanno individuato e segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti due uomini. Nel primo caso si tratta di un cittadino straniero di 22 anni, sequestrando dell’hashish in suo possesso. Il controllo è avvenuto la notte del 25 agosto scorso quando i militari della pattuglia di Soresina, verso le 23.45, hanno notato un uomo a piedi da solo in una delle vie centrali del centro cittadino.

I militari si sono avvicinati e hanno deciso di procedere al controllo. Ma il 22enne, quando ha visto arrivare l’auto di servizio, credendo di non essere visto, ha gettato per terra un involucro di cellophane che è stato recuperato ed è risultato contenere nel complesso due grammi di hashish. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.

Il secondo controllo è avvenuto nel pomeriggio del 27 agosto quando i militari di Robecco d’Oglio, verso le 18.00, nel centro abitato di Robecco hanno fermato e controllato un’auto con tre persone a bordo. I tre sono stati identificati e controllati e uno di loro, un cittadino italiano di 25 anni, residente in provincia di Brescia, con precedenti di polizia a carico, era in possesso di uno spinello contenente marijuana, confezionato per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato e il 25enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore.

