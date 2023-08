Le imprese giovanili crescono di più delle over 35

ROMA (ITALPRESS) – Crescono di più e sono più fiduciose per il futuro. E’ il ritratto delle imprese guidate da giovani, tracciato dal Centro Studi Tagliacarne, confrontando le loro aspettative di crescita per il 2023 con quelle delle aziende “over 35”. Emerge che la metà prevede per quest’anno di aumentare il fatturato contro il 42 per cento delle non giovanili.

