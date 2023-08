Ue, la bilancia commerciale torna in positivo

ROMA (ITALPRESS) – Torna in positivo la bilancia commerciale dell’Unione Europea. Dopo essere stata per sei trimestri di fila in deficit, nel secondo trimestre del 2023 è tornata a fare registrare un surplus, grazie al calo dei prezzi dell’energia. Secondo i dati Eurostat, le esportazioni sono diminuite del 2% e le importazioni del 3,5%, facendo registrare un surplus commerciale di 1 miliardo di euro.

