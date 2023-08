L’Autodromo di Monza scalda i motori per il Gran Premio

MONZA (ITALPRESS) – L’Autodromo di Monza scalda i motori per il weekend del Gran Premio d’Italia di Formula Uno, dal’1 al 3 settembre. Le prove libere si disputeranno l’1 settembre dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 17 alle 18. Sabato 2, invece, ci saranno le libere dalle 12.30 alle 13.30 e le qualifiche dalle 16 alle 17. Infine domenica 3 settembre il Gran Premio alle ore 15 con 53 giri da percorrere. Il Gran Premio rappresenta anche l’occasione per concludere le iniziative per i 120 anni dell’Automobile Club Milano.

