Massimo Coda, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, ha gioito per il primo gol in grigiorosso, decisivo per la vittoria contro la Ternana: “Era l’inizio che sognavo, tornare e fare subito gol. Una vittoria sporca, spero sia l’inizio di tante altre. Sono partito in ritiro, mi sono sempre allenato con la testa, sono andato in una squadra che mi voleva fortemente. Peccato per l’occasione sprecata, ho calciato male, però ho rimediato. Dedico il gol ai tifosi, sperando sia di buon auspicio per una stagione vincente. Venivamo da una partita persa in casa, con il morale giù. Durante il primo tempo abbiamo sofferto un po’, poi siamo rientrati con il giusto piglio anche grazie alle parole del mister. Eravamo superiori. Quando ero venuto a Cremona ero un ragazzino, ora ho responsabilità maggiori, spero di aiutare società, tifosi e compagni. Domenica con la Samp sarà un po’ come un derby, poi la prima in casa per me”.

© Riproduzione riservata