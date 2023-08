Una vittoria pesante, di cuore, di squadra, con tanta sofferenza. Non è stata la miglior Cremonese quella vista contro la Ternana, ma è stata una formazione che ha saputo lottare e conquistare 3 punti fondamentali per avviare un altro tipo do campionato rispetto a quanto raccolto nelle prime due giornate.

Dopo una prima fase di studio, sono i grigiorossi a farsi vedere davanti al 13’: Ghiglione accelera sulla fascia e trova con un ottimo cross Coda che però di testa, in condizioni precarie di equilibrio, mette alto. Un minuto dopo è ancora Coda a provarci, sempre di testa, su assist questa volta di Sernicola, ma la sfera termina alta a causa di una deviazione della difesa avversaria. Al 29’ è bravo Lochoshvili a sventare un’ottima iniziativa di Casasola, mentre al 35’ Pickel ci prova dai 30 metri, ma la palla termina sul fondo. Al 36’ ancora pericoloso Casasola che sterza su Abrego e calcia a giro di mancino, sfiorando l’incrocio dei pali. Due minuti dopo risposta dei ragazzi di Ballardini con Sernicola che prova a trovare la via della rete, Diakité devia la conclusione e Iannarilli è bravo a non farsi sorprendere.

La ripresa si apre con una magia di Coda che, con un destro improvviso, calcia dalla distanza, trovando il grande intervento di Iannarilli. Al 53’ risponde la Ternana con Raimondo, che trovato in profondità da Falletti, calcia forte sul primo palo, trovando l’ottima risposta di Sarr. Tre minuti Ravanelli lancia Zanimacchia che brucia tutta la difesa della Ternana e riesce a servire Coda, ma il numero 90 mette clamorosamente a lato tutto solo davanti a Iannarilli. Al 62’ i grigiorossi restano in dieci uomini per l’espulsione di Ravanelli che, già ammonito, entra male su Falletti. Dopo tre minuti, in inferiorità numerica, la Cremonese trova il vantaggio: Lochoshvili colpisce di testa trovando una grande parata di Iannarilli, sulla respinta Coda è più lesto di tutti e fa 1-0. Al 71’ reazione dei padroni di casa con Corrado che colpisce un clamoroso incrocio dei pali su tiro deviato. Poco dopo è Sarr a compiere una parata pazzesca sul tiro deviato di Mantovani, salvando il risultato.

La Ternana prova qualche ultimo disperato tentativo per raddrizzare l’incontro, ma non basta. La Cremonese esce dal Liberati con una vittoria determinante, che porta i grigiorossi al meglio verso la partita di domenica contro la Sampdoria.

Simone Guarnaccia

