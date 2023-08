Intervento dei vigili del fuoco questa mattina poco dopo le 6.30 in un’abitazione di via Genala a Cremona. Il gattino di casa si era incastrato con una zampa nel termosifone e non riusciva più a liberarsi. Il micio è stato quindi salvato e poi portato dal veterinario per essere curato alla zampa ferita. Sta bene e i suoi proprietari hanno tirato un respiro di sollievo.

