La segnalazione alla Prefettura per stupefacenti di una persona è il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri della Stazione di Castelleone nel corso della vigilanza sul territorio di competenza, in particolare per il contrasto al consumo di stupefacenti.

Il segnalato è un cittadino italiano di 26 anni, con precedenti di polizia carico. La sera del 30 agosto, poco dopo le 21.00, la pattuglia di Castelleone si trovava nel centro abitato di Fiesco e in una via del centro ha notato un giovane a piedi.

L’uomo, già conosciuto, è stato raggiunto, fermato e identificato. Tenuto conto che era nervoso e insofferente al controllo, è stato perquisito e nelle sue tasche aveva nascosto un barattolo risultato contenere un involucro in cellophane con all’interno oltre 12 grammi di hashish.

Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e l’uomo è stato segnalato come assuntore.

© Riproduzione riservata