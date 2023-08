Incidente, verso le 14,30 di oggi sulla via Brescia, in territorio di Pozzaglio ed Uniti. In un tamponamento tra due auto sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna entrambi di 61 anni. Nello scontro, uno dei mezzi è finito nel fosso con all’interno uno degli occupanti. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco. Ai feriti, poi trasportati all’ospedale, sono state prestate le prime cure (non sono in gravi condizioni), mentre i mezzi sono stati messi in sicurezza.

