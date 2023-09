Ad Ascoli Piceno 22 violazioni durante controlli sul prezzo carburante

ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – I finanzieri del comando provinciale di Ascoli Piceno hanno proceduto a un piano di intervento di intensificazione dei controlli a tutela dei cittadini in materia di trasparenza dei prezzi. In particolare, si legge in una nota, dallo scorso primo agosto sono stati complessivamente eseguiti 15 interventi, nei confronti di altrettanti impianti attivi sulla rete stradale, riscontrando irregolarità in 9 casi, con la conseguente elevazione di sanzioni amministrative fino ad un massimo di circa 50 mila euro. Le attività di controllo hanno determinato la contestazione di 22 violazioni, di cui 10 per mancata esposizione dei prezzi e/o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati; 12 per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'”Osservaprezzi carburanti”, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

