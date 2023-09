Debutta in Italia Dolphin, nuova berlina elettrica del marchio Byd

ROMA (ITALPRESS) – Debutta in Italia la Dolphin, il nuovo modello elettrico del segmento C del marchio Byd. La berlina a 4 porte del colosso cinese della mobilità elettrica sarà la prima ad adottare il concetto di design “Ocean Aesthetics”. Ispirandosi alle forme del mammifero marino, la linea è semplice e funzionale, immediatamente riconoscibile grazie al profilo arrotondato e alla silhouette laterale che ricorda le forme di un delfino che salta. I sedili sportivi e i poggiatesta ergonomici possono ospitare a bordo fino a cinque persone. I posti anteriori riscaldati sono dotati di regolazione elettrica a sei vie per il conducente e a quattro vie per il passeggero. Da un punto di vista tecnico, la Dolphin offre una batteria BYD Blade al litio ferro fosfato da 60 kilowattora, in grado di garantire 427 chilometri di autonomia, con tempi di ricarica brevi: dal 30 all’80 per cento in soli 29 minuti.

col/tvi/gtr