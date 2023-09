Sono 10 i nuovi agenti della Polizia Locale assunti a seguito del concorso tenutosi lo scorso mese di giugno. Tre hanno preso servizio ad inizio agosto e gli altri 7 a partire da settembre. Un risultato atteso che risponde alle esigenze di servizio e previste nel piano di fabbisogno delle assunzioni, che sarà completato da un percorso formativo di Regione Lombardia che si terrà proprio a Cremona dal 19 settembre ai primi di dicembre. In questo percorso di formazione saranno coinvolti complessivamente una settantina di agenti della Polizia Locale della Lombardia.

I nuovi assunti sono stati accolti in mattinata, nelle sede del Comando di piazza Libertà, dal sindaco Gianluca Galimberti, dall’assessora alla Sicurezza Barbara Manfredini e dal Comandante Luca Iubini. Durante l’incontro è stato loro rivolto l’augurio di un proficuo lavoro nell’interesse dei cittadini, della prossimità e della sicurezza urbana, il tutto accompagnato dall’auspicio per l’impegno nella formazione per essere sempre al passo di una comunità in continuo cambiamento.

Nelle prossime settimane si terrà la selezione per l’assunzione di ufficiali così come previsto dal piano di fabbisogno del personale.

Un particolare ringraziamento all’assessora con delega alle Risorse Umane Maura Ruggeri, al Segretario Generale Gabriella Di Girolamo, al dirigente del Settore Risorse Umane Fabio Scio e a tutti i suoi collaboratori per l’impegno profuso nel reperimento del personale.

