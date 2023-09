Schifani “Tajani è il candidato naturale a succedere a Berlusconi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Un cambio di leadership in Forza Italia non è sul tavolo: ho sempre sostenuto che Tajani è il candidato naturale a succedere a Berlusconi, da vicepremier ha lavorato bene. Al congresso di febbraio si deve porre piuttosto il tema delle mozioni: ho espresso in piena libertà l’esigenza che Forza Italia si trasformi in partito pluralistico”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine della presentazione della mostra “Carlo Alberto Dalla Chiesa, l’Uomo, il Generale. 1982-2022″, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. “Dobbiamo avere il coraggio di aprire a tutti coloro che si identificano nel Partito popolare europeo – prosegue Schifani -. Mi sento di interpretare quello che è sempre stato il pensiero di Berlusconi, cioè che Forza Italia non è mai un partito chiuso bensì aperto al confronto con chi intende partecipare all’attuazione di quei valori liberali per i quali Berlusconi si è sempre battuto”. xd8/vbo/gtr

