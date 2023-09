Tutto pronto per la classica di settembre. Nuoto, bicicletta e corsa tornano protagoniste al centro sportivo Stradivari. Domenica mattina è in programma il 24° Triathlon Sprint “Città di Cremona”, gara organizzata da Stradivari Team, inserita nel calendario nazionale e valida come penultima tappa di Coppa Lombardia.

La manifestazione si svolge come di consueto al centro sportivo Stradivari, cuore dell’evento. La partenza è alle 10 con la sfida femminile e a seguire le batterie maschili. L’appuntamento è su distanza Sprint con 750mt di nuoto in piscina, 20km in bicicletta, su un tracciato da ripetersi due volte, e infine 5km di corsa, anche in questo caso con doppio passaggio.

Il centro sportivo Stradivari ospita il ritrovo degli atleti, la frazione di nuoto, la zona cambio e l’arrivo. Il ciclismo interessa via Milano, sino a Cavatigozzi, e l’area del Porto Canale. Il podismo si sviluppa su un tratto di ciclabile di via Milano e su via Picenengo. I percorsi delle due frazioni esterne di gara sono completamente chiusi al traffico veicolare.

“Anche quest’anno la partecipazione coinvolge circa duecento atleti – ha commentato Massimo Ghezzi, presidente di Stradivari Triathlon Team -, e non mancano nomi di primo piano, che hanno già vinto in passato. Agonismo, divertimento ed emozioni sono gli ingredienti del nostro appuntamento che da tradizione si svolge la prima domenica di settembre. Grazie come sempre alla disponibilità del centro sportivo Stradivari e al nuovo consiglio direttivo guidato dal presidente Roberto Serventi. Un ringraziamento anche agli sponsor che ci permettono di vivere questa giornata e a tutti i volontari per il prezioso aiuto durante lo svolgimento della manifestazione”.

Sport e solidarietà si uniscono anche in questa edizione del “Città di Cremona”, con il supporto di Stradivari Team al progetto Occhi Azzurri Onlus, a sostegno della realizzazione del centro riabilitativo “CR2 Sinapsi”.

© Riproduzione riservata