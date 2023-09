Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha commentato il pareggio contro la Sampdoria: “Per me la Cremonese ha fatto una bella partita, ma anche le altre volte, anche se eravamo stati meno pericolosi. Stasera abbiamo avuto tante occasioni chiare per andare e tornare in vantaggio. Mi è piaciuta la Cremonese per atteggiamento e qualità.

Buonaiuto ha fatto una gran bella partita, poi sull’occasione ha cercato il colpo sotto. Non siamo mai andati in sofferenza e abbiamo gestito bene. Loro hanno tenuto più palla nel secondo tempo, ma noi eravamo ben messi in campo. L’idea nostra era fare sostituzioni verso il 70’.

Per me la squadra deve essere solida, chiara, semplice, veloce e profonda, tutto con qualità, in base a quello che ci mettono i giocatori. Non dobbiamo dare punti di riferimento, in fase difensiva dobbiamo condizionare. Questo è successo nel primo tempo, un po’ meno nel secondo.

Abbiamo coperto bene il campo. Sia in difesa che in attacco ci sono delle soluzioni chiare per chi ha la palla, anche se possiamo essere più bravi. Non bisogna aver timore di giocare, poi chiaramente con il pressing ci può stare la palla “sopra”. C’è da dire che abbiamo tanti attaccanti e le soluzioni sono tante. Dobbiamo fare le considerazioni di volta in volta”.

Infine un commento sull’episodio che ha portato al pari ospite: “Dal campo ho visto un fallo, però non guardiamo quell’episodio. La squadra deve rimediare all’errore”.

