Un ottimo primo tempo, una ripresa caratterizzata da un netto calo fisico. Questa la trama della partita della Cremonese che, nonostante la superiorità qualitativa nei singoli in campo, non riesce a superare la Sampdoria e pareggia 1-1 allo Zini.

I grigiorossi partono col giusto piglio e si rendono pericolosi in due situazioni con Buonaiuto, oggi alla sua 100^ presenza in grigiorosso. Nella prima è bravo a liberarsi al tiro grazie a un delizioso aggancio di tacco, ma Stankovic blocca, nella seconda invece ci prova da fuori, ma la conclusione è debole. Al 19’ ancora Cremo avanti con Quagliata che crossa teso verso Coda, ma il numero 90 non arriva per poco all’appuntamento con il gol. La squadra di Ballardini però al 27’ la sblocca: Stankovic compie un doppio miracolo su Collocolo e Coda, ma non può nulla sulla conclusione di Pickel che fa 1-0. Al 39’ provano a reagire gli ospiti con Pedrola che si accentra e calcia di mancino, ma la palla sfila a lato con Sarr in controllo. Nel finale di primo tempo enorme chance per Borini che, all’altezza del dischetto, tira di prima, ma la sfera sfiora il palo.

Nella ripresa subito spavento per i grigiorossi: Pedrola, trovato da Verre, sgasa sulla fascia e serve a rimorchio Yepes, ma il classe 2002, tutto solo, consegna la palla a Sarr con una conclusione lenta. Al 55’ contropiede guidato da Collocolo che serve Coda, l’attaccante grigiorosso trova Buonaiuto che scavalca Stankovic con un delicato tocco sotto, ma la difesa doriana si salva sulla riga. Al 61’ i blucerchiati, nonostante le difficoltà mostrate, trovano la via del pari: illuminante colpo di tacco di Borini che libera Pedrola, l’esterno blucerchiato calcia di prima e batte Sarr. Al 77’ brivido per la Cremonese, con l’arbitro che prima assegna e poi revoca un rigore alla squadra di Pirlo. All’81’ Borini spreca da pochi passi, mentre all’83’ grossa occasione per Vazquez, ma Stankovic si supera. All’85’ altro super intervento di Stankovic sul preciso colpo di testa di Vazquez. All’89’ altra situazione pericolosa con Esposito che ci prova direttamente su punizione, ma Sarr è attento e mette in corner. L’ultima emozione la regala allo scadere Zanimacchia con una deviazione ravvicinata, ma Stankovic si supera.

C’è sicuramente rammarico in casa Cremonese, perché la Sampdoria è sembrata essere un avversario ampiamente alla portata. I grigiorossi salgono comunque a quota 5 punti e si preparano alla trasferta sul campo della neopromossa Reggiana di sabato 16 settembre alle ore 16:15.

Simone Guarnaccia

