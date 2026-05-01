Passerella di Crotta d'Adda: la prossima settimana al via i lavori di smantellamento

Era il 13 febbraio quando un troncone della passerella ciclopedonale agganciata al ponte stradale tra Crotta d’Adda e Maccastorna, nel Lodigiano, è crollato nel fiume per la prima volta.

La struttura, non ancora collaudata e per questo chiusa al pubblico, era ancora in fase di realizzazione da parte di AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po), con un finanziamento di Regione Lombardia pari a 4 milioni di euro.

Da allora si sono verificati diversi e ripetuti crolli, con non poche conseguenze: segnalazioni, interventi, telefonate e l’apertura di fascicoli in Procura.

Le Province di Lodi e Cremona erano prontamente corse ai ripari, imponendo con un’ordinanza lo stop alla navigazione sul fiume Adda.

Ora, a oltre due mesi di distanza, qualcosa si muove.

Nei prossimi giorni, infatti, verranno rimossi i residui della passerella che ancora galleggiano sulle acque del fiume, insieme allo smantellamento della parte rimasta agganciata al ponte.

A confermarlo è il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani.

“La prossima settimana – spiega Mariani – dovrebbero partire i lavori di smantellamento definitivo di ciò che è rimasto in piedi della passerella. La Procura ha autorizzato l’accesso al cantiere e al ponte, già sotto sequestro. Si tratta presumibilmente di un intervento piuttosto rapido: una volta ottenute tutte le autorizzazioni, nel giro di una settimana i lavori dovrebbero essere conclusi“.

Al termine delle operazioni, decadrà anche l’ordinanza che vieta la navigazione, consentendo così la ripresa della circolazione sulle acque del fiume Adda.

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