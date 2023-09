Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, oggi pomeriggio verso le 14,30 al Kartodromo del Cremona Circuit Angelo Bergamonti a San Martino del Lago. Ferito un bimbo di 9 anni che stava correndo sulla pista durante alcune prove libere. Sembra che non sia riuscito ad evitare un mezzo che lo precedeva, ribaltandosi. Subito soccorso, è stato portato in ospedale a Cremona in codice giallo, con ferite di media gravità.

