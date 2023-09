Medaglia d’argento per Giacomo Gentili e il quadruplo azzurro ai Campionati Mondiali di canottaggio in corso a Belgrado. I cavalieri delle acque sono stati protagonisti di una gara generosa e intensa nella quale però ha prevalso su tutti l’Olanda, mettendo in cassaforte la medaglia d’oro già intorno a metà percorso, dopo un comunque ottimo avvio azzurro.

Gentili, Panizza Chiumento e Carucci, al via in acqua 5, erano ben consapevoli di dover battagliare con avversari di grande levatura a partire proprio da Olanda e Polonia, guardandosi anche da Gran Bretagna, Svizzera e Germania, atleti da non sottovalutare.

Fulminante la partenza degli azzurri, Gentili e compagni mettono subito la punta avanti, provando a fare l’andatura fin dai primi metri. 43 colpi in avvio che valgono subito qualche metro di vantaggio. Il volto di Giacomo è concentrato, la barca scivola veloce, quando l’Olanda sferra il primo attacco poco dopo i 500 metri. A metà percorso gli azzurri vengono affiancanti e superati anche dalla Polonia e dai britannici, ma non si scoraggiano e, con una grande chiusura, trovano la zampata vincente, spuntandola sui contendenti. Gli azzurri tagliando il traguardo in 5’54″58, con soli 2″25 di ritardo dall’Olanda, medaglia d’oro, e meno di mezzo secondo di vantaggio sulla Polonia che è terza. Una grande soddisfazione per il quattro di coppia azzurro che dopo aver qualificato la barca per Parigi 2024, si laurea vicecampione del mondo. Il cremonese in premiazione non nasconde la gioia per il bellissimo risultato che va ad arricchire il suo medagliere iridato che conta anche un titolo nel 2018 e due medaglie di bronzo nel 2021 e nel 2022.

Cristina Coppola

