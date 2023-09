Caro voli, Schifani “Ringrazio Urso e Salvini, stiamo facendo squadra”

CATANIA (ITALPRESS) – In merito al caro voli “quello che mi sembra strano è che Ryanair aumenta la flotta aerea con l’acquisto di nuovi mezzi e poi taglia i voli, è una contraddizione. Con il ministro Urso siamo in piena sintonia, ha preso a cuore, come il ministro Salvini, questa vicenda. Una brutta vicenda che mi auguro si chiuda al più presto”. A dirlo il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Catania alla presentazione di nuovi collegamenti del vettore Aeroitalia.

