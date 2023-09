Il guanto di sfida è stato lanciato: ospitare a Cremona una fiera del bike nel 2024. La proposta è stata avanzata nella sede dell’ Ancorotti Cosmetics, dall’assessore al Turismo Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali di Regione Lombardia insieme al Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni.

“E’ un evento a cui stiamo lavorando come Regione Lombardia – esordisce l’ assessore Mazzali- E’ qualche mese che ne parliamo con il Presidente Biloni, il senatore Ancorotti e l’assessore alla Sviluppo Economico, Guidesi. Oggi il turismo è cambiato, è molto più lento ha bisogno di condividere esperienze e non c’è niente di più bello che percorrere le nostre strade in bicicletta . Abbiamo in Italia 20mila km di piste ciclabile di cui 4000 solo in Lombardia . Cremona con la sua capacità attrattiva con il turismo fluviale, la cultura, la musica l’enogastronomia, potrebbe diventare il punto di partenza per progettare una nuova fiera e proporre un ‘offerta turistica multidisciplinare”

“Nella Regione Lombardia – prosegue il Presidente di CremonaFiere Biloni- c’è un importante produzione industriale di biciclette, senza contare gli accessori e l’ abbigliamento. Sono 180 le aziende in Lombardia che producono biciclette. Le ricadute economiche sarebbe importanti. Ma una fiera delle due ruote a Cremona, non è un ‘opportunità solo per chi produce le biciclette. Chi viene ad esporre a CremonaFiere poi ci torna con la famiglia per l’attrattività del nostro territorio”.

Per il senatore Ancorotti CremonaFiere ospita già importanti eventi: “Pensiamo alla fiera della zootecnia o a Mondomusica che parte fra poco. Ma bisogna portare sempre più eventi per avere una maggiore fruizione della fiera durante l’ anno. Va valorizzata maggiormente. Abbiamo pensato che il ciclismo, lo sport, la bicicletta, il benessere, la salute, siano quelli che possono caratterizzare ancora di più la fiera di Cremona. Stiamo cercando di costruire un grande vento di cui beneficerà il territorio e la Regione Lombardia”.

