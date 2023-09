Non si sa cosa ci facesse una gallina sul ciglio di una trafficata via Mantova ieri sera verso le 23,30,ma per sua fortuna alcuni giovani si sono accorti della sua presenza e l’hanno sottratta al pericolo. Non solo salvataggi dei “soliti” amici a quattro zampe.

Questa volta protagonista è una gallina molto spaventata che piuttosto spaesata si è piazzata in mezzo alla rotonda all’altezza del Mc Donald. I social si sono scatenati su cosa ci facesse l’animale da quelle parti: c’è anche chi ha ipotizzato fosse caduto da un camion carico di polli.

Fatto che sta la gallina è stata notata da alcuni giovani che, seppur non conoscendosi tra loro, si sono dati un gran da fare per salvare il pollo da un destino segnato. Per prima cosa hanno segnalato ai conducenti in transito la presenza dell’animale, mettendo un cartello stradale, e poi hanno adagiato Elly, così è stata chiamata, nel campo a fianco lasciandole dell’acqua.

“Viva la gallina e viva i giovani”, si legge sul post pubblicato sui social da Filippo. Una volta tanto i giovani si sono resi protagonisti di una buona azione, dando prova di sensibilità nei confronti degli animali.

S.P.

