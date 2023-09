Michele Collocolo, oggi in gol nel pareggio contro la Reggiana, ha commentato il match ai microfoni di Cremona1: “Li abbiamo tenuti lì, serviva un gol per sbloccarci. Loro erano tutti dietro, peccato non essere riusciti a portare a casa la vittoria. C’è rammarico, tornare a casa con un punto ci fa rientrare con l’amaro in bocca. Chiunque faccia gol sarà un bene per la squadra. Il gol lo dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata, con la Cremo mi sono trovato bene da subito, sia con i compagni che con la piazza”.

