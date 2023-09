E’ stata inaugurata sabato mattina al Museo Diocesano di Cremona l’attesa mostra sul pittore cremonese Felice Vertua. Felice Giuseppe Vertua è stato un pittore di cui si conservano spettacolari vedute della città di Cremona, suggestivi scorci delle zone circostanti e scenografici paesaggi d’invenzione, che per la maggior parte si conservano presso la Pinacoteca Ala Ponzone e collezioni private (soprattutto cremonesi). L’obiettivo dell’esposizione è quella di raccogliere circa 20 opere di Vertua al fine di studiarne per la prima volta lo stile, la personalità artistica, i luoghi rappresentati e l’evoluzione del paesaggio cremonese dal XIX secolo ad oggi.

La mostra, fino al 19 novembre 2023, porta alla luce la sua storia, fino ad oggi rimasta completamente oscura, e quella di tutta la sua famiglia. Figlio di un cembalista attivo al Teatro della Concordia (oggi Ponchielli), Felice, pittore non formatosi in Accademia, riuscì a stringere rapporti con le più importanti casate cittadine – in particolare i Trecchi – e con gli artisti più famosi del suo periodo, tra cui addirittura il maestro Giuseppe Verdi, spesso di stanza a Cremona.

