Momenti di difficoltà, oggi pomeriggio, per un pullman con una sessantina di turisti stranieri appena arrivato nel centro storico di Cremona. L’autista, una volta raggiunta Piazza Stradivari, ha cercato di fare manovra per immettersi in Piazza Marconi, ma è rimasto incastrato nei blocchi di cemento che delimitano l’accesso a Piazza Stradivari. Una volta riuscito a sbloccare il mezzo, il conducente ha poi fatto retromarcia da Piazza Stradivari fino a Corso Vittorio Emanuele, poco dopo la sede della Prefettura. A supporto è arrivata anche una macchina della Questura che ha dato una mano all’autista ad effettuare le dovute manovre. Alla fine, dopo tante difficoltà, i turisti sono riusciti a raggiungere il loro albergo.

S.P.

© Riproduzione riservata