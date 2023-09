La Rete dell’800 Lombardo, di cui il Museo Civico “Ala Ponzone” di Cremona fa parte, organizza la seconda edizione del “Week end della Rete dell’800 Lombardo” che si terrà sabato 23 e domenica 24 settembre 2023.

La conferenza stampa di presentazione dell’ampio palinsesto delle attività si è tenuta oggi nella Sala Manfredini di Palazzo Affaitati.

Sono intervenuti Luca Burgazzi, Assessore alla Cultura, Giovani e Politiche della Legalità del Comune di Cremona, Stefano Karadjov, Direttore Fondazione Brescia Musei Ente Capofila della Rete dell’800 Lombardo, Valter Rosa, Conservatore del Museo Diotti di Casalmaggiore, Simona Ricci, Direttrice dell’Associazione Abbonamento Musei. La presentazione è stata introdotta da Mario Marubbi, responsabile del Servizio Museo Civico “Ala Ponzone” e Conservatore della Pinacoteca del Museo stesso.

Il palinsesto ideato, già fruibile sul sito della Rete nella sezione “Eventi e News” (https://www.rete800lombardo.net/eventi/2-week-end-della-rete-dell800-lombardo/) comprende più di 20 attività che consentono al pubblico di vivere i musei attraverso visite guidate, concerti all’alba, laboratori e anche una notte trascorsa tra le sale di un museo.

“La prospettiva delle due giornate di festa – hanno spiegato gli organizzatori – consente di raccontare la vivacità del nostro network e condividere così le mille sfaccettature di una vicenda artistica unica, quale quella ottocentesca, mostrando come la Rete sia uno strumento importante di promozione del territorio e del patrimonio artistico e culturale”.

La Rete, inoltre, sta proseguendo nel suo obiettivo di accogliere annualmente sempre nuovi musei: nel 2022 è stato festeggiato l’ingresso della GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano; nel 2023 anche il Museo del Risorgimento “Leonessa d’Italia” di Brescia è entrato a farne parte.

A Cremona Il Museo Ala Ponzone porterà l’attenzione su due dei suoi protagonisti: Giovanni Carnovali, detto il Piccio, approfondendo la sua ritrattistica per l’aristocrazia cremonese, e Felice Giuseppe Vertua, attorno alle cui pratiche artistiche è stato ideato un laboratorio utile a spiegare la tecnica del fixé nel Paesaggismo ottocentesco.

Ci sarà una visita guidata della ritrattistica di Giovanni Carnovali, detto il Piccio, e un laboratorio per famiglie con bambini e ragazzi associato alle vedute paesaggistiche di Felice Giuseppe Vertua. Al Museo Diotti di Casalmaggiore (CR) viene offerta una piccola mostra bibliografica – corredata da schede di approfondimento, alcuni dipinti e stampe d’epoca – dal titolo “Il Giansenismo a Casalmaggiore” (visita guidata).

La visita guidata proposta dall’Accademia Carrara di Bergamo conduce adulti e insegnanti alla scoperta di personaggi, opere d’arte e vicende dell’Ottocento oltre ad essere una piccola anticipazione della mostra “Tutta in voi la luce mia. Pittura di Storia e Melodramma” (29.09.2023-14.01.2024). L’Accademia Tadini di Lovere (BG) offre un laboratorio con visita guidata alla mostra “Cesare Tallone. Ritratti di società” (01.07.2023-01.10.2023) con particolare attenzione alla figura del patriota loverese Giovanni Battista Zitti e alla sua famiglia, una proposta per tutti, dove i bambini vengono invitati a realizzare il proprio albero genealogico con materiali di recupero (visita guidata e laboratorio).

Il meraviglioso giardino di Villa Carlotta a Tremezzina (CO) accoglie i visitatori con due attività: la prima (visita guidata), per un pubblico adulto, intitolata “Memorie di un collezionista di piante” illustra la passione per la natura del Duca Giorgio II, marito della Principessa Carlotta, oltre ad introdurre ai contenuti della mostra “Le Meraviglie del Giardino”, di prossima apertura (23.09.2023-10.12.2023); la seconda dà forma ad un laboratorio per i più piccoli invitati ad indossare i panni del collezionista di piante rare.

In Pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia, con il laboratorio per adulti “Carte parlanti”, vengono presentati alcuni aspetti del lavoro dello storico dell’arte interrogando fonti, confrontandole ed estraendo da esse informazioni importanti; ma la magia si accende con la sera di sabato e l’evento “Un ballo in maschera. Una nuova proposta per la Notte al Museo!” quando famiglie con bambini avranno l’occasione di dormire nelle sale museali (notte al museo)! Sempre la Pinacoteca Tosio Martinengo si apre a chiunque voglia sperimentare l’esperienza della copia dal vero con il laboratorio “Copiando si impara!”.

Il Museo del Risorgimento “Leonessa d’Italia” di Brescia festeggia il suo ingresso nella Rete dell’800 Lombardo con la visita guidata per adulti “Sorelle d’Italia. La rivoluzione è donna” per scoprire le storie di donne di ogni classe sociale che hanno combattuto in prima linea per l’indipendenza dell’Italia. Nelle sale di Palazzo Tosio – Ateneo di Brescia viene offerta al pubblico (visita guidata) la possibilità di apprezzare alcuni dipinti di Giovanni Renica che, per l’occasione, accompagnano la mostra “Luigi Basiletti e l’Antico” (04.04.2023-03.12.2023).

A Montichiari (BS) nella splendida cornice di Castello Bonoris, si festeggia il nascere della domenica con un concerto intitolato “Il suono dell’alba. Musica alle prime luci del giorno”.

La grande varietà di ritratti e autoritratti, ufficiali, seri, romantici, misteriosi, divertenti, che anima la Quadreria dell’Ottocento dei Musei Civici di Pavia viene presentata in occasione della visita per famiglie e bambini dal titolo “Ritratti allo specchio” (visita guidata e laboratorio); un’offerta che si completa con la conferenza “Il Ritratto di Giacomo Trecourt di Federico Faruffini”, ultima acquisizione dei Musei Civici di Pavia presentato da Anna Finocchi.

Il Museo Poldi Pezzoli di Milano propone un workshop, in due appuntamenti – uno per insegnanti l’altro per adulti – intitolato “Dalla parola all’immagine” dove il pubblico viene invitato ad un esercizio di immedesimazione, per sperimentare il potere della parola nel creare immagini e, al contempo, comprendere la forza delle immagini di ispirare racconti, pensieri e poesie; sempre il Museo Poldi Pezzoli offre una vista guidata sul tema de “Gli allestimenti del Museo Poldi Pezzoli: dall’Ottocento a oggi”.

La GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano apre i cancelli e conduce alla scoperta del suo prezioso verde nella vista “Il giardino segreto” ideata per famiglie con bambini (visita guidata); stupisce il suo pubblico di adulti con un affondo sull’opera di Giovanni Pelizza da Volpedo (visita guidata), il “Quarto Stato quell’opera io esporrei…a Milano”; mostra lo splendore delle sue sale con la visita per famiglie “La ville delle Meraviglie” (visita guidata); e avvicina i bambini alle opere d’arte tra quadri, profumi, suoni alla ricerca di dettagli e particolari grazie al laboratorio “Guardare e (non) toccare” (visita guidata e laboratorio).

Con il 2° Week end della Rete dell’800 Lombardo viene inoltre confermata la viva e proficua collaborazione con Associazione Abbonamento Musei.

SCARICA QUI LA LOCANDINA CON TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN LOMBARDIA

