Da assessore all’Ambiente a funzionario tecnico nello stesso settore. E’ il destino – curioso – di Francesco Bordi, titolare della delega all’Ambiente durante il mandato di Oreste Perri, che lunedi 18 settembre, insieme ad altri tre candidati, ha sostenuto il colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato al Comune di Cremona. Bordi, 62 anni, è dipendente Arpa, l’agenzia regionale di protezione dell’ambiente; tra i suoi incarichi a Cremona, anche i prelievi nelle aree inquinate dalla Tamoil. L’esperienza amministrativa con il governo locale di centrodestra lo aveva poi visto a diretto contatto con tutti i problemi ambientali di Cremona che adesso, in caso di assunzione, lo vedrebbero di nuovo protagonista anche se su un altro fronte, quello più squisitamente tecnico.

La procedura in questione e di cui non si sa ancora l’esito, è quella della mobilità volontaria tra enti.

Le competenze preferenziali per l’assunzione – si legge nel bando pubblicato il 4 agosto – sono relative appunto alle questioni ambientali (autorizzazioni, bonifiche, ecc) e all’ambito della progettazione (edifici, strade, ecc).

E sempre in tema ambientale, resta nuovamente sguarnito l’incarico triennale per Funzionario di alta specializzazione in igiene Urbana ed Economia circolare. Si è infatti dimessa l’ultima persona assunta, la terza nella graduatoria conseguente al concorso pubblico bandito nella primavera del 2022 e giunto a conclusione ad ottobre. Da allora è stato uno stillicidio di rinunce: le prime tre in graduatoria si sono via via defilate (l’ultima ha presentato la dimissioni qualche giorno fa) e la quarta è Alessia Manfredini, assessore all’Ambiente e ai rifiuti nel primo mandato Galimberti.

Manfredini non ha dato la sua disponibilità, anche perchè nel frattempo ha vinto il concorso in regione dove si occupa di Protezione Civile.

Insomma il settore che si occupa di ambiente e rifiuti fatica a trovare personale adeguato. Un grave problema per un’amministrazione che ha molto puntato su economia circolare, differenziazione dei rifiuti, svolta green.

