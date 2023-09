Si terrà il prossimo 21 settembre alle ore 18 presso la Ex Locanda Torriani (via Janello Torriani 7 a Cremona), l’evento “Aperitivo per un Violino”.

L’evento è dedicato alla presentazione della Sottoscrizione Benefica che, idealmente, permetterà di acquistare uno degli “88 pezzi” che compongono il violino. L’intero ricavato di questa sottoscrizione verrà donato alla Fondazione Occhi Azzurri.

L’iniziativa “Un violino per occhi azzurri” era stata presentata da CNA Cremona e Occhi Azzurri Onlus, lo scorso 22 dicembre 2022 presso il Museo del Violino.

Un progetto, nato in periodo pandemico, che prevedeva la realizzazione a più mani da parte dei Liutai di CNA, di un violino da donare alla Onlus.

Oggi quel violino, donato dai Liutai della CNA, è custodito in una teca del Museo del Violino ed è a disposizione per essere suonato in tutte le occasioni pubbliche.

Per l’occasione interverranno all’evento del 21 settembre parteciperanno:

– Marcello Parma, Presidente CNA Cremona

– Filippo Ruvioli, Onlus Occhi Azzurri

– Marco Bissolotti, Presidente Liutai CNA

La partecipazione all’evento è gratuita.

