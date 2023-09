COIM, multinazionale italiana che produce specialità chimiche dal 1962 e che opera in tutto il mondo attraverso diciannove società produttive e commerciali, sarà presente a FAKUMA 2023 (Messe Friedrichshafen 17-21 ottobre, padiglione B1 stand B1-1118) con i poliuretanici termoplastici biobased Laripur RS. Ottenuti da prodotti derivati da coltivazioni vegetali a filiera controllata, possono essere forniti con un contenuto di carbonio da fonte rinnovabile fino al 75%.

“La sostituzione dei materiali da fonti fossili con materiali da fonti rinnovabili è una svolta verso soluzioni rispettose dell’ambiente adottabili su larga scala: i materiali biobased, sviluppati da COIM utilizzando fonti vegetali rinnovabili, sono stati formulati in modo tale da sostituire i prodotti tradizionali preservando le stesse proprietà, e in parte addirittura migliori ” spiega Raimondo Baldassarri, Laripur R&D Manager.

“La nuova linea di granuli Bio Laripur RS – spiega Gilberto Nini, EMEA Business Manager Laripur TPU – ha inizialmente destato l’interesse del settore delle calzature di lusso, per la produzione di suole. Settore nel quale la sostenibilità dei prodotti è strategica. Oggi assistiamo a un incremento della domanda anche in settori tecnici e che producono soluzioni meno “visibili”, come film e tubi. (…) Siamo certi che il mercato dei prodotti biobased continuerà a crescere considerevolmente negli anni a venire, anche sulla base di una richiesta sempre più stringente a livello legislativo”.

