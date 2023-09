PRATO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Prato ha denunciato un’automobilista straniero per istigazione alla corruzione. L’uomo non risultava in regola con quanto disposto dal Codice della Strada e ha tentato inutilmente di avvicinare i militari offrendo a questi ultimi prima delle sigarette e poi un “mazzetto” arrotolato di banconote.

tvi/tgr