Aurigemma “La Regione Lazio punta sul ruolo del difensore civico”

ROMA (ITALPRESS) – “La difesa civica svolge un ruolo importante per tutelare i diritti e le esigenze delle persone che ne hanno bisogno. La Regione Lazio punta molto sull’attività del nostro difensore civico, Marino Fardelli: saremo di supporto alle esigenze che si possono interscambiare tra i diversi difensori civici”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonio Aurigemma a margine della conferenza internazionale sul ruolo del difensore civico, “The role of the ombudsman in the world: between reality and possibility”,

