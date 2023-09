Pellegrinaggio diocesano previsto per domenica 24 settembre al Santuario di Caravaggio. L’appuntamento è per le 15.30 quando in basilica ci sarà la preghiera del Rosario. Alle 15.50 il vescovo e i sacerdoti concelebranti si recheranno davanti all’immagine di Maria per l’atto di affidamento dopo il canto delle litanie. A seguire nel cortile del Crocifisso, di fronte alla basilica, la Messa. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Cremona 1 a partire dalle 15.45.

L’avvio del cammino del nuovo anno pastorale, però, avrà anche tre ulteriori momenti che intendono offrire uno slancio rinnovato nel segno di un’esperienza di comunione tra diverse vocazioni e comunità cui il Sinodo ha abituato.

Nella serata di venerdì 29 settembre l’appuntamento è per tutti nella Cattedrale di Cremona per un momento di preghiera e riflessione che sarà impreziosito dalla presenza del presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, che a partire dall’icona evangelica di Emmaus aiuterà a comprendere, anche alla luce del cammino sinodale, la fisionomia della Chiesa oggi, evidenziando anche alcune prospettive di indirizzo.

Dal Vangelo alla realtà. È il passaggio cui la Chiesa cremonese intende dare concretezza nel nuovo anno pastorale. E proprio in questo senso nella giornata di sabato 30 settembre le diverse componenti ecclesiali sono chiamate a vivere il convegno diocesano. L’appuntamento è dalle 9.30 (sino alle 17) presso il Seminario vescovile di via Milano 5, a Cremona.

Infine domenica 1° ottobre, alle 20.30 in Cattedrale, l’intera Diocesi sarà chiamata a unirsi nella gioia dell’ordinazione diaconale di due seminaristi che il prossimo giugno diventeranno sacerdoti: Valerio Lazzari di Vicomoscano e Giuseppe Valerio di Spinadesco.

