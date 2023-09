Due posti per ufficiale di Polizia, ben sei per profili professionali tecnici – cinque per diplomati e uno per laureati – altri sei posti per istruttori contabili e amministrativi.

In un’unica tornata il Comune di Cremona ha bandito concorsi per 14 assunzioni a tempo pieno e indeterminato, segno di una vera e propria inversione di tendenza rispetto a pochi anni fa, quando ancora c’era il blocco del turn over nella pubblica amministrazione.

Nell’ente locale cremonese sono andate in pensione 120 persone tra 2020 e 2021 e le cessazioni non si sono ancora fermate. L’arrivo di diverse unità di personale dalla Provincia ha ridotto il fabbisogno, ma non si è andati molto lontano: è nota la carenza nell’organico della Polizia locale, e le procedure di mobilità volontaria tra enti della PA non sempre funzionano. Da qui i 14 posti messi a concorso, con scadenza di presentazione domande attorno a metà ottobre.

C’è un problema di scarso appeal della pubblica amministrazione a cui l’assessore al personale Maura Ruggeri sta pensando di rimediare, attraverso open day aperti ai giovani diplomati per mostrare come si lavora in un ente locale e quanto possa essere motivante.

“Stiamo cercando in tutti i modi di reclutare personale, sia attraverso concorsi, che però hanno i loro tempi tecnici, sia tramite mobilità da pubbliche amministrazioni, sia utilizzando graduatorie di altri enti.

Rileviamo però una cosa, che l’appeal è molto scars. C’è sicuramente un dato culturale da affrontare, si pensa ancora al Comune come a un apparato burocratico, invece non è più così. Abbiamo bisogno di profili con competenze per dare servizi ai cittadini, non c’è più il vecchio impiegato di una volta. Occorrono profili tecnici di alto profilo, la digitalizzazione è trasversale e anche dal punto di vita amministrativo le responsabilità sono sempre più importanti”.

Certo le competenze tecniche sono più spendibili nel settore privato, che garantisce retribuzioni migliori: “E’ vero, gli stipendi della pubblica amministrazione sono bassi e dal punto di vista sociale non c’è più una valorizzazione, questo vale per gli insegnanti, per la sanità, figuriamoci per un ente locale.

“Noi dobbiamo spiegare ai giovani che candidandosi, accedono a percorso che dà la possibilità di fare carriera e dobbiamo motivarli sottolineando il valore pubblico di quello che fanno. Offrire servizi sempre più evoluti alla cittadinanza è qualcosa di motivante e che risponde alle esigenze della modernità”.

Da qui l’idea degli open day per far capire come si lavora oggi in un Comune. Non a caso anche il Governo sta diffondendo spot televisivi (con Orietta Berti che compare come testimonial) per svecchiare l’immagine dell’impiego nella PA.

Alcuni posti tuttavia mostrano di essere assai appetibili, come quello di dirigente, che tra stipendio tabellare e retribuzione di posizione arriva a cifre di tutto rispetto. E forse non a caso, sono 35 i candidati ammessi alle prove scritte (si tengono proprio oggi, giovedi 21 settembre) per il posto di dirigente delle Politiche Educative. gbiagi

LA NOTA DEL COMUNE.

Il Comune ha pubblicato cinque bandi di concorso per per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di varie figure professionali.

In particolare i primi quattro concorsi riguardano la copertura di tre posti di Istruttore (area degli Istruttori), di tre posti di Istruttore Contabile (area degli Istruttori), di cinque posti di Istruttore Tecnico (area degli Istruttori), e di un posto di Funzionario Tecnico (area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione). Per questi quattro concorsi gli interessati devono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma Unica di Reclutamento lnPa (www.inpa.qov.it) entro il termine di giovedì 19 ottobre 2023.

E’ stato inoltre stato aperto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Ufficiale di Polizia Locale (area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione) a tempo pieno e indeterminato. Per questo concorso gli interessati devono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma Unica Di Reclutamento InPa (www.inpa.gov.it) entro il termine di venerdì 20 ottobre 2023.

Gli avvisi integrali contenenti requisiti, termini e modalità di espletamento della procedura sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito del Comune (www.comune.cremona.it) nella sezione Concorsi e selezioni, e sulla Piattaforma Unica di Reclutamento lnPa (www.inpa.gov.it).

Per informazioni ci si può rivolgere al Settore Risorse Umane – Ufficio concorsi e assunzioni del Comune di Cremona, tel. 0372407281/223.

© Riproduzione riservata