Arriva la nuova Fiat 600 ibrida

ROMA (ITALPRESS) – Non solo full electric: la nuova Fiat 600 sarà anche ibrida. In vendita da subito, con consegna l’anno prossimo, il nuovo B-Suv di Fiat sarà spinto da un motore 1.2 litri a tre cilindri, che si integra a un propulsore da 21kW che gestisce un pacchetto di batterie da 48 Volt tramite un cambio automatico a 6 rapporti. Assemblato in Polonia, a Tichy (tischi), sulla piattaforma che Stellantis già utilizza per Jeep Avenger, Peugeot 2008, Opel Mokka e DS 3 Crossback, ha un listino che parte da 24.950 euro, che scendono però a 19.950 in caso di rottamazione e finanziamento. Lunga 4 metri e 17, larga 1 e 78 e alta poco più di un metro e mezzo, garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi ed emissioni di poco superiori ai 110 grammi di Co2 per chilometro.

