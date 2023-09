Lotta alle emissioni, per Sos Planet l’Europa deve fare di più

ROMA (ITALPRESS) – Raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050 potrebbe non essere sufficiente per evitare conseguenze irreversibili e per il Pianeta. Con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese sulla necessità di agire subito per fermare il cambiamento climatico è nata tre anni fa la fondazione Sos Planet, fondata dall’imprenditore Amedeo Clavarino, che ne parla in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

sat/gsl/mrv