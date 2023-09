Motore Sanità, alla Summer School panoramica su problemi e priorità

GALLIO (VICENZA) (ITALPRESS) – Non c’è economia sostenibile senza salute. È il messaggio lanciato dalla Summer School 2023 di Motore Sanità, che si è svolta a Gallio, in provincia di Vicenza. Una tre giorni che ha messo a confronto forze politiche, istituzioni, associazioni e operatori settore, per discutere delle priorità per rilanciare la sanità italiana, a cominciare dal nodo delle risorse.

sat/gtr