Gli architetti Nicola Bignardi, Massimo Masotti, Angelo Micheli e Fernando Nicolosi, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Cremona, presentano la mostra “Terre di Cremona”, che si terrà presso il Museo Civico di Storia Naturale di Cremona, in via Ugolani Dati 4, dal 28 settembre al 29 ottobre 2023.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Cremona, dal Museo di Storia Naturale di Cremona e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona, e si avvale della collaborazione dall’Ente Scuola Edile Cremonese – CPT.

Obiettivo del progetto “Terre di Cremona” è quello di proporre una visione non convenzionale della città di Cremona, letta attraverso lo sguardo di un gruppo di architetti che la conoscono, la abitano, la vivono e la osservano da differenti prospettive.

La città è analizzata e scomposta individuando alcuni luoghi chiave, che sono definiti “Campus”; ad ognuno di essi è associata una attività che lo contraddistingue, legata alle sue peculiarità consolidate dal punto di vista storico, economico, funzionale.

Ogni Campus è caratterizzato e individuato sulla mappa della città mediante un labirinto, a cui è associato un animale simbolo legato al territorio cremonese.

La terra, in tutte le sue forme, è l’elemento forte di riferimento e di relazione: il territorio con cui si relaziona la città, le terre agricole da cui le famiglie e la popolazione cremonese storicamente traggono il proprio sostentamento; e la terra con cui sono realizzati i laterizi con cui è costruita la città: le case, gli edifici pubblici, i manufatti legati alle attività agricole, le strutture industriali, e le fornaci, all’origine e prima di tutto.

I labirinti sono ideati come edificati in laterizio, e gli animali simbolo sono rappresentati mediante la tessitura muraria tipica dell’edilizia e dell’architettura del territorio.

Nell’ambito del progetto, a latere della mostra, si terranno presso la Sala Puerari del Museo, il 4 ottobre e 18 ottobre 2023 alle ore 16.00, due conferenze che approfondiscono e intendono fornire diverse chiavi di lettura per questa riflessione sulla città.

