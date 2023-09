Madre Terra – A Milano evento sul turismo sostenibile e Made in Italy

ROMA (ITALPRESS) – Mercoledì 27 settembre, alle 9.30, al Radisson Collection Hotel – Palazzo Touring Club Milan (Corso Italia, 10), appuntamento con il convegno “Dal Grand Tour al brand Italia. Made in Italy, cucina italiana e ospitalità per un turismo sostenibile” e presentazione del 13° Rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo”. L’evento è promosso per celebrare la Giornata Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (27 settembre).

