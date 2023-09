Le fattorie didattiche della Coldiretti hanno aperto il 24 settembre le porte per bimbi, genitori, nonni, pronte a regalare una giornata nel segno dell’incontro con la natura e gli animali, con l’ agricoltura e la vita in cascina. Attività e laboratori, visita agli animali della fattoria, giochi di una volta, riscoperta degli antichi mestieri e dell’origine dei cibi, attenzione all’ambiente: sono alcuni dei temi che le fattorie didattiche di Coldiretti hanno proposto. È stata la giornata delle “Fattorie Aperte”, con la regia di Terranostra (l’associazione per il turismo e l’ambiente fondata dalla Coldiretti, che raccoglie aziende agrituristiche, fattorie didattiche, fattorie sociali), al via in tutte le province lombarde. Cremona compresa. La proposta delle fattorie cremonesi ha avuto un colore, e un significato, in più: “A Cremona abbiamo deciso di caratterizzare questa giornata-evento con un filo conduttore riconducibile all’inclusione – ha spiegato Coldiretti Cremona. Sono stati accolti bambini, famiglie e realtà che operano nell’ambito della disabilità e del disagio giovanile, per una giornata all’insegna della vita in campagna, tra laboratori manuali, visite guidate, passeggiate e attività con gli animali.

