I carabinieri di Vescovato hanno denunciato per falsità materiale un cittadino straniero di 35 anni.

Verso le 19.45 del 23 settembre la pattuglia, durante il controllo alla circolazione stradale nel centro abitato di Gadesco Pieve Delmona, ha notato un’auto con una persona a bordo e ha deciso di procedere al controllo. Lo hanno fermato e hanno identificato il conducente nel 35enne, che ha presentato una patente rilasciata da suo stato di origine.

I militari hanno deciso di approfondire i controlli perché non è sfuggito che il documento risultava difforme da quelli originali, avendo alcune caratteristiche grafiche non corrispondenti a quelle reali, delle imperfezioni di stampa, l’assenza di caratteristiche di sicurezza e altro, risultando quindi palesemente contraffatto. Per questo motivo, il documento è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per falsità materiale.

