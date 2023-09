Marevivo, ripopolati 100 mq di cymodocea nodosa nel Golfo di Trieste

TRIESTE (ITALPRESS) – Nuovo obiettivo raggiunto per “Replant – Dona ossigeno al pianeta”, la campagna nazionale di Marevivo: si è conclusa con successo, in collaborazione con l’Università di Trieste, la piantumazione nel Golfo del capoluogo giuliano di 100 metri quadri di Cymodocea nodosa, una pianta della famiglia delle fanerogame di cui fa parte anche la Posidonia oceanica, con circa 2.000 talee piantate. La nursery è in buono stato e viene monitorata costantemente per valutarne la crescita, il tasso di espansione e il livello di accrescimento di biodiversità. fsc/gsl

