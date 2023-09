Tre punti sofferti, una vittoria ottenuta con il cuore e con la qualità. Enorme e pesantissimo successo della Cremonese, che passa di misura su un campo difficile, ostico e ricco d’insidie come quello del Cosenza.

Partono forte i padroni di casa con una conclusione potente da fuori, ma Sarr è attento nella respinta. Al 9’ la reazione grigiorossa porta la firma di Collocolo che, dall’out di sinistra, si accentra e calcia a giro, ma la palla termina alta. Poco dopo é Vazquez a liberarsi di un avversario e a provarci, senza trovare la porta. Al 14’ rispondono i lupi con Marras, ma il tiro sul primo palo non porta preoccupazioni a Sarr. Al 26′ grande imbucata di Vazquez che trova Coda in profondità, ma il bomber grigiorosso calcia di poco a lato. Sempre Coda ci prova al 34’ da fuori, ma la sfera termina di poco a lato. Poco dopo Antov trova Abrego che colpisce di testa senza trovare la porta. Al 40’ enorme chance per Tutino che brucia in velocità Ravanelli, ma solo davanti a Sarr colpisce il palo.

La ripresa si apre con una gran botta dai 35 metri di Castagnetti, la palla sfiora l’incrocio dei pali. Al 61’ la Cremonese passa: scarico di Castagnetti per Collocolo che calcia di prima di piatto e batte Micai siglando l’1 a 0. Neanche il tempo di esultare che il Cosenza si riporta sul pari con Mazzocchi, abile a battere Sarr con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di corner. Al 74’ si rivedono i ragazzi di Stroppa con Ghiglione che mette dentro per Coda, ma il colpo di testa termina alto. Cinque minuti dopo ecco l’episodio che stappa l’incontro: assist perfetto di Sernicola che trova Coda con una palla deliziosa, il numero 90 di testa non sbaglia e fa 2 a 1.

Nel finale succede poco o nulla, con i grigiorossi abili nel portare a casa i 3 punti con grande esperienza. La Cremonese sale a quota 10 punti, scavalcando proprio il Cosenza e accorciando, quantomeno momentaneamente, sulle prime della classe. I ragazzi di Stroppa saranno impegnati domenica allo Zini nel big match contro il Parma.

Simone Guarnaccia

