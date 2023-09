I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti un cittadino italiano di 28 anni, con precedenti di polizia a carico. La notte del 26 settembre, verso le 02.30, una pattuglia ha vigilato la zona della stazione ferroviaria di Cremona, controllando in particolare modo il piazzale e il giardino antistanti e le vie limitrofe al fine di controllare chi si trovasse in quei luoghi. I militari hanno notato e fermato per un controllo un’auto in transito in via Agli Scali, con quattro persone a bordo. Hanno chiesto i documenti a tutti e hanno immediatamente notato che uno di loro, il 28enne appunto, era molto nervoso e aveva fretta di concludere rapidamente il controllo. Visto il comportamento insolito e tenuto conto del fatto che i militari che si sono avvicinati a lui hanno sentito un forte odore di stupefacenti, hanno deciso di perquisirlo. E l’uomo a quel punto ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 7,5 grammi di hashish che aveva in una tasca. Lo stupefacente, detenuto per uso personale, è stato posto sotto sequestro e il 28enne è stato segnalato all’autorità amministrativa.

