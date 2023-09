C’è chi è partito da Linate martedì mattina, fede integerrima e preoccupazione per la tenuta difensiva grigiorossa. C’è chi ha scelto Orio al Serio, orario diverso ma stessa destinazione: Lamezia Terme. Qui è arrivata parte dei 44 tifosi che popoleranno il settore ospiti dello stadio San Vito – Gigi Marulla, teatro di Cosenza – Cremonese, settima giornata di un campionato di serie B che in riva al Po tutti speravano meno in salita. E in salita è la strada che porta a sfidare i “lupi della Sila”, famelici dopo il sacco di Palermo. A Cosenza arriverà anche qualche pullmino carico di supporters grigiorossi, gli stessi che intonavano “meritiamo di più” in curva Sud sabato scorso e ai quali Stroppa e i suoi vorrebbero regalare una gioia.

Il fischio d’inizio è alle 18:15, dalle 17:45 partirà il pregara su Cremona1 con Diretta Grigiorossa. Collegamenti da Cosenza, commenti live, interviste esclusive nel post partita: per seguire la seconda Cremo di Stroppa, l’appuntamento è sul canale 19 del digitale terrestre, in streaming su www.cremona1.it o sull’app di Cremona1.

