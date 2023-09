E’ il colonnello Paolo Sambataro il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Cremona. Sambataro, originario di Cairo Montenotte, comune ligure della provincia di Savona, va a sostituire il pari grado Giuliano Gerbo, che dopo tre anni lascia Cremona per il comando del Battaglione Mobile di Milano. Il nuovo comandante sarà presentato venerdì 29 alle 11.30 nella sala briefing della caserma Santa Lucia, in viale Trento e Trieste. Il nuovo comandante arriva da un’esperienza a Roma, dove ha lavorato nell’ufficio cerimoniale del comando generale per tre anni.

