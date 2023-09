Sbarra “Senza protagonismo del lavoro non ci sarà crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro al sistema politico e alle associazioni datoriali per affermare un principio: non ci sarà crescita economica, ripresa equa e strutturale se non diamo protagonismo al lavoro. Il lavoro è la vera grande priorità del Paese”. Così il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, a margine della presentazione de Manifesto “Per un lavoro a misura della persona”.

xb1/sat/gtr